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January 17 2022 - 08:04

المكتب الاعلامي لميقاتي نفى ما ورد في “الأخبار”: لاظهار الحقيقة في ملف المرفأ

منذ 38 mins 17 January، 2022
ميقاتي
لبنان

صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الاتي: “أوردت صحيفة الأخبار في عددها الصادر اليوم “ان الرئيس ميقاتي طلب سرا من بعض الجهات التنسيق مع أهالي شهداء المرفأ، لتقديم دعاوى جديدة ضد المحقق العدلي بسبب “استنسابيته”.

ان هذا الخبر عار من الصحة جملة وتفصيلا، ويندرج في اطار الحملة التي تقودها “الاخبار” منذ فترة على رئيس الحكومة.

ان الموقف المعلن والثابت لرئيس الحكومة هو أنه لا يتدخل في عمل القضاء، ويدعو الى إحقاق الحق في هذا الملف واظهار الحقيقة التي ينشدها الجميع. فاقتضى التوضيح”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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