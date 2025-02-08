ميقاتي هنأ بتشكيل الحكومة وتمنى لها التوفيق

تقدّم الرئيس نجيب ميقاتي بالتهنئة لتشكيل الحكومة الجديدة، متمنيا لرئيسها نواف سلام ولاعضائها التوفيق.

وقال ميقاتي في حديث له ال “إننا نحيي جهود فخامة الرئيس جوزاف عون لاصدار الحكومة الاولى في عهده، ونتمنى مجددا ان يكون التعاون الكامل سمة المرحلة التي تتطلب الكثير من العمل لحل القضايا الكثيرة العالقة، وفي مقدمها انهاء الاحتلال الاسرائيلي في الجنوب واستكمال تطبيق القرار 1701”.

وتابع ميقاتي “نتمنى للحكومة الجديدة التوفيق في متابعة الجهود الانقاذية التي ارست أسسها حكومتنا على مدى أكثر من ثلاث سنوات” .

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام