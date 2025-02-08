مواقف مهنئة بتشكيل الحكومة اللبنانية

صدرت العديد من المواقف المهنئة بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نواف سلام.

فقد هنأ رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون بتشكيل الحكومة، وتمنى لها التوفيق، وقال إن “أعضاء الحكومة غير حزبيين، لكنهم سيكونون حتما في خدمة جميع اللبنانيين لان هدفهم سيكون فقط مصلحة لبنان”.

وهنا الرئيس نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة الجديدة، وتمنى لها التوفيق، وقال “نتمنى ان يكون التعاون الكامل سمة المرحلة التي تتطلب الكثير من العمل لحل القضايا الكثيرة العالقة، وفي مقدمها انهاء الاحتلال الاسرائيلي في الجنوب واستكمال تطبيق القرار 1701”.

كما هنأ رئيس الحكومة الاسبق سعد الدين الحريري بتشكيل الحكومة، وقال “مبروك للبنان وللرئيس نواف سلام اعلان حكومة عهد الرئيس جوزاف عون الاولى”، وتابع “اللبنانيون يستحقون الفرصة لتحقيق الآمال الكبيرة المعقودة على العهد والحكومة”.

من جهته، بارك رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” النائب تيمور جنبلاط تشكيل الحكومة الجديدة، وتمنى “لرئيسها نواف سلام ولاعضائها التوفيق والنجاح، في تحقيق تطلعات اللبنانيين وتلبية طموحاتهم”، وأمل أن “تفضي الجهود الحكومية المشتركة إلى تعاون كامل في المرحلة المستقبلية، والتي تتطلب الكثير من العمل الجاد والمستمر، لمعالجة الملفات العالقة”.

بدوره، تمنى الوزير علي حمية “التوفيق لفخامة الرئيس جوزاف عون ودولة الرئيس نواف سلام في مهامهما الوطنية بعد تشكيل الحكومة الجديدة”، وقال “إنها مرحلة جديدة تحمل تحديات ومسؤوليات كبيرة، وتتطلب تضافر الجهود والعمل الجاد لخدمة لبنان وشعبه والمساهمة في إعادة الإعمار”.

وبالسياق، هنأ الوزير أمين سلام بتشكيل الحكومة الجديدة، وقال “نتمنى تحقيق آمال وتطلعات واحلام اللبنانيين بإحقاق مبدأ العدالة وتحقيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية وخلق فرص عمل لبناتنا وشبابنا واعادة اعمار الحجر والبشر لمستقبل جيل الشباب القادر على بناء لبنان الغد”.

بدوره، هنأ النائب جورج بوشكيان “اللبنانيين بتأليف الحكومة الجديدة برئاسة نواف سلام وبجهود مباركة ودفع قويّ من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وبمتابعة حثيثة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري وتصميم كبير من الرئيس سلام”، وتمنى “التوفيق لها في مهامها”.

ورحب النائب عبد الرحمن البزري بولادة الحكومة الجديدة، وأمل “حُسن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لما فيه المصلحة العامة ومصلحة المواطنين وتأمين أمنهم وسلامتهم واحتياجاتهم ورفاهيتهم”، وقال “نحن بانتظار صدور البيان الوزاري الذي نأمل أن يكون على مستوى التطلعات والآمال من أجل إعادة دورة الحياة التشريعية وتحريك عجلة المؤسسات”.

ورحب الوزير السابق وديع الخازن بتشكيل الحكومة الجديدة، واعتبر ان “المرحلة المقبلة تستدعي التعاون الكامل بين مختلف المكوّنات السياسية من أجل تحقيق الاستقرار وإنجاز الإصلاحات الضرورية التي يتطلع إليها اللبنانيون”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام