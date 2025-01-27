ميقاتي: استمرار العمل باتفاق وقف إطلاق النار حتى 18 شباط المقبل

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أنّ الحكومة تؤكد استمرار العمل بموجب تفاهم وقف إطلاق النار بين لبنان وجيش الإحتلال حتى 18 شباط”/فبراير المقبل.

وفي بيان، اليوم الإثنين، قال ميقاتي إنني “تشاورت مع فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ودولة رئيس مجلس النواب نبيه بري حول المستجدات في الجنوب، والاتصالات مع الجانب الأميركي بشأن التفاهم على وقف إطلاق النار”.

ولفت إلى أنه “بعد الاطلاع على تقرير لجنة مراقبة التفاهم التي تتابع تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701، تؤكد الحكومة اللبنانية التزامها بسيادة لبنان وأمنه، مع استمرار العمل بتفاهم وقف إطلاق النار حتى 18 شباط 2025، كما تواصل اللجنة متابعة تنفيذ كافة بنود التفاهم وقرار مجلس الأمن الدولي”.

كما صرح ميقاتي بأنه “وبناء على طلب الحكومة اللبنانية، ستبدأ الولايات المتحدة مفاوضات لإعادة المعتقلين اللبنانيين من السجون الإسرائيلية بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023”.

وفجر أمس الأحد، انتهت المهلة المحددة بـ60 يوما لانسحاب قوات جيش العدو المتوغل في جنوب لبنان، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني 2024، فيما واصلت جيش العدو التواجد في بعض المناطق الحدودية بجنوب لبنان، في خرق صريح للاتفاق.

المصدر: يونيوز