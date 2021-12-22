الكرملين لا يستبعد عقد قمة جديدة بين بوتين وبايدن قبل نهاية العام

لم يستبعد الكرملين إمكانية أن يجري الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن اتصالاً جديداً بينهما قبل نهاية العام الجاري. وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، رداً على سؤال عما إذا كان ممكنا عقد قمة جديدة عبر الفيديو بين الرئيسين “قد تعقد (القمة) وقد لا تعقد، فهذه أشياء يتم الاتفاق عليها سريعا بما فيه الكفاية عند الضرورة. لكن لا توجد هناك الآن أي اتفاقات واضحة بهذا الشأن”.

وفي 7 كانون الأول/ديسمبر أجرى بوتين وبايدن لقاء عبر الفيديو استغرق أكثر من ساعتين ناقشا خلاله عدة ملفات مهمة، في مقدمتها الأزمة الأوكرانية والقضايا المتعلقة بالحوار الاستراتيجي بين موسكو وواشنطن.

المصدر: روسيا اليوم