زيلينسكي يعد أفضل مساهمة لإنهاء الحرب بين موسكو وكييف. وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن توقف الولايات المتحدة عن إمداد أوكرانيا بالأسلحة سيكون خطوة إيجابية نحو السلام.

وبحسب مسؤولين، فإن تعليق المساعدات سيشمل بشكل أساسي إمدادات المركبات المدرعة، مع العلم أن معظم المساعدات العسكرية السابقة قد تم تسليمها، وتشمل ذخائر وأنظمة مضادة للدبابات. وأشاروا إلى أن تأخير تسليم المدرعات سيستغرق وقتًا أطول.

في وقت سابق، أكدت مصادرتعليق المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا حتى يظهر الرئيس الأوكراني التزامًا بمفاوضات السلام. كما رجحت شبكة “سي إن إن” أن تشعر القوات الأوكرانية بتأثير هذا القرار في الأيام أو الأسابيع المقبلة.

هذا وكان لقاء ترامب وزيلينسكي في واشنطن قد تحول إلى جدال حاد، مما أدى إلى إلغاء صفقة المعادن الأرضية النادرة بين البلدين.

المصدر: الوكالة الوطنية