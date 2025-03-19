الكرملين يتهم أوكرانيا بمحاربة جهود التسوية وزيلينسكي يحذر من وقف الدعم الغربي لبلاده

اتهم الكرملين، يوم الأربعاء، أوكرانيا بمحاولة تقويض الجهود الروسية والأميركية للتوصل إلى تسوية في الحرب، مشيرًا إلى أن كييف استهدفت منشأة روسية للطاقة بعد الاتفاق الذي تم بين الرئيسين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين على هدنة في هذا السياق.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف: “للأسف، لم نرَ حتى الآن أي رد بالمثل من قبل نظام كييف. كانت هناك محاولات لاستهداف بنيتنا التحتية للطاقة”، معتبرًا أن “هذه الهجمات تضرّ بالجهود المشتركة” الروسية الأميركية.

بينما لم يقبل الرئيس الروسي بوتين بمقترح الهدنة الأميركية، فقد وافق على عدم استهداف منشآت الطاقة الروسية لمدة 30 يومًا. من جهتها، أكدت الولايات المتحدة أن الهدنة يجب أن تشمل جميع البنى التحتية، وهو ما نفاه بيسكوف، مشيرًا إلى أن التعهد الروسي يشمل “منشآت الطاقة” فقط.

ورفض بيسكوف الإجابة عن السؤال المتعلق بتباين الرواية مع البيت الأبيض، مشددًا على أنه “المتحدث باسم الرئيس الروسي”. وأضاف: “الرئيسان بوتين وترامب يفهمان بعضهما البعض جيدًا ويتبادلان الثقة، ويعتزمان المضي تدريجياً نحو تطبيع العلاقات”.

اتهامات متبادلة ومحاولات لتقويض الاتفاقات

في وقت سابق، اتهم الجيش الروسي أوكرانيا بمحاولة “إخراج” الاتفاقات بين الرئيسين الروسي والأميركي “عن مسارها” بعد الهجوم الأوكراني المتعمّد على خزان للنفط في جنوب روسيا خلال الليل.

وقالت وزارة الدفاع الروسية: “من الواضح تمامًا أن هذا استفزاز آخر، مُعد خصيصًا من قبل نظام كييف، بهدف إفساد المبادرات السلمية التي طرحها الرئيس الأميركي”.

من جانبها، أفادت كييف بأن القوات الروسية أطلقت ستة صواريخ و145 طائرة مسيرة، مما أسفر عن مقتل شخص وإلحاق أضرار بمستشفيين.

زيلينسكي يحذّر من وقف الدعم العسكري ويعلن عن اتصال مرتقب مع ترامب

في هذا السياق، حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من الرضوخ لدعوة الكرملين لوقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وأعلن أنه سيتحدث هاتفيًا مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الساعات المقبلة.

وأدلى زيلينسكي بتصريحات في مؤتمر صحافي مع نظيره الفنلندي، ألكسندر ستوب، قائلاً: “لا أعتقد أنه يجب تقديم أي تنازلات بشأن المساعدات لأوكرانيا. يجب أن تكون هناك زيادة في هذه المساعدات”. وأضاف أن الزيادة في الدعم ستكون “إشارة على استعداد أوكرانيا للتعامل مع أي مفاجآت من الروس”.

على الرغم من أن الاتصال بين ترامب وبوتين لم يحقق تقدمًا في ما يتعلق بوقف إطلاق النار الذي تطالب به أوكرانيا، فقد وافق الكرملين على وقف الهجمات الروسية على البنية التحتية الأوكرانية للطاقة. وأعرب زيلينسكي في هلسنكي عن أمله في الحصول على تفاصيل أكثر خلال اتصال مع ترامب في وقت لاحق.

وقال زيلينسكي: “سأتحدث اليوم مع الرئيس ترامب وسنناقش الخطوات المقبلة”. وأوضح أنه في وقت سابق، اتهم روسيا برفض مقترح وقف إطلاق النار الأميركي، منتقدًا الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة الروسية التي استهدفت أوكرانيا ليلاً.

وأشار إلى أن الهجمات التي أسفرت عن مقتل شخص وإصابة آخرين، وألحقت أضرارًا بمستشفيين، تظهر أن “أقوال بوتين تتناقض كثيرًا مع الواقع”.

وأكد زيلينسكي أن واشنطن يجب أن تلعب دورًا رئيسيًا في مراقبة تنفيذ أي اتفاق يتعلق بوقف الهجمات على منشآت الطاقة، وقال: “يجب أن تكون الولايات المتحدة الكيان الرئيسي الذي يضبط تنفيذ الاتفاق… إذا لم يهاجم الروس أهدافنا، فلا داعي لأن نهاجم أهدافهم”.

وأعرب عن أمله في أن تواصل الولايات المتحدة الضغط على روسيا لدفعها إلى الموافقة على وقف كامل لإطلاق النار.

وأشار بوتين في وقت سابق إلى أن نجاح أي اتفاق لوقف إطلاق النار بالكامل يتطلب عدم السماح لأوكرانيا بإعادة التسلح ووقف التجنيد الإجباري، وهو ما تعتبره كييف تهديدًا لمستقبلها الأمني.

وفي خطوة دبلوماسية أخرى، أبدت أوكرانيا استعدادها لإرسال فريق من المفاوضين إلى السعودية لإجراء محادثات إضافية حول وقف إطلاق النار على منشآت الطاقة، ولبحث هدنة بحرية تطالب بها كييف.

المصدر: أ ف ب