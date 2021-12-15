مسؤولة أوروبية: الاتحاد الأوروبي مستعد لاتخاذ “إجراءات غير مسبوقة” ضد روسيا

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي مستعد لتشديد عقوباته واتخاذ “إجراءات غير مسبوقة” ضد روسيا إذا صعدت “تصرفاتها العدائية” ضد أوكرانيا. وذكرت فون دير لاين أمام البرلمان الأوروبي أن التكتل عمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة لوضع خيارات يفوق تأثيرها العقوبات الحالية التي تستهدف قطاعات المال والطاقة والدفاع والسلع ذات الاستخدام المزدوج في روسيا.

وقالت للمشرعين الأوروبيين “ردنا على أي تجاوز آخر قد يأتي على شكل تصعيد قوي في منظومة العقوبات القائمة (ضد روسيا) وتوسيع نطاقها”، مضيفة “بالطبع نحن مستعدون لاتخاذ إجراءات إضافية غير مسبوقة ستكون لها عواقب وخيمة على روسيا”.

ورداً على اتهامات الغرب المتكررة بمزاعم “خطة الغزو الروسي لأوكرانيا”، أكدت روسيا مرارا وتكرارا أنها لا تهدد أي جهة ولن تهاجم أحداً، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تكون خطرة على مصالحها.

وصرّح الكرملين أن “روسيا تنقل قواتها داخل أراضيها ووفقا لتقديرها، وأن هذا أمر لا يهدد أحداً، ولا ينبغي أن يزعج أحداً”. كما لفتت الخارجية الروسية إلى أن التصريحات الغربية حول إمكانية مساعدة كييف في الدفاع عن نفسها من روسيا “سخيفة وخطيرة في نفس الوقت”.

المصدر: روسيا اليوم