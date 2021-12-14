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December 14 2021 - 14:14

الجيش الروسي : نراقب فرقاطة فرنسية في البحر الأسود

منذ 9 mins 14 December، 2021
علم روسيا
أخبار دولية - روسيا

أعلنت روسيا اليوم أنها تراقب فرقاطة فرنسية دخلت البحر الأسود، في وقت تزداد التوترات بين موسكو والدول الغربية بشأن الملف الاوكراني.
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن وزير الدفاع الروسي في بيان إلى أن “قوات وموارد أسطول البحر الأسود بدأت بمراقبة نشاطات فرقاطة أوفيرن التابعة للبحرية الفرنسية”، ولم يعط الوزير تفاصيل إضافية .

وتتهم كييف وحلفاؤها الغربيون روسيا بإرسال قوات وأسلحة عبر الحدود دعما للانفصاليين، وهو أمر تنفيه موسكو.

في المقابل، يتهم الكرملين كييف والغرب وحلف شمال الأطلسي بتعزيز التوترات من خلال القيام بمناورات قرب الحدود مع روسيا.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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