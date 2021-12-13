بشور معزيا حركة حماس: لتسليم كل متورط – موقع قناة المنار – لبنان
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December 13 2021 - 16:26

بشور معزيا حركة حماس: لتسليم كل متورط

منذ 52 mins 13 December، 2021
معن بشور
لبنان

أعلن المنسق العام للحملة الأهلية لنصرة فلسطين وقضايا الأمة معن بشور، في تصريح انه “في الوقت الذي ندين بشدة الجريمة النكراء التي أدت إلى استشهاد ثلاثة من الاخوة في حركة حماس خلال تشييع الشهيد حمزة شاهين، نتوجه بأحر التعازي للاخوة قادة ومجاهدي حركة حماس بالشهداء الأربعة”.

ودعا إلى “تسليم كل متورط في هذه الجريمة النكراء التي لم تستهدف الشهداء والجرحى فحسب، بل استهدفت الوجود الفلسطيني برمته في إطار المخطط التآمري الذي يستهدف تصفية القضية الوطنية الفلسطينية برمتها، وهو ما يتطلب الحكمة والروية المقرونة بمعاقبة المجرمين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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