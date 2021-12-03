قبرص ترد على الاحتجاج التركي بعد ترخيص التنقيب لشركتين إحداهما قطرية

نفت قبرص اتهامات أنقرة بانتهاكها الجرف القاري التركي بمنحها ترخيص التنقيب في البحر المتوسط لشركتين إحداهما “قطر للبترول”، وأكدت أن الترخيص يندرج ضمن “حقوق قبرص السيادية”.

وقالت وزارة الخارجية القبرصية في بيان “مرة أخرى تتقاعس تركيا عامدة عن الانصياع للقانون الدولي من خلال إطلاق مزاعم لا أساس لها وغض الطرف عن موقف المجتمع الدولي المؤيد بالكامل للحقوق السيادية لجمهورية قبرص في الجرف القاري لها”.

وكانت وزارة الخارجية التركية وصفت أمس الخطوة القبرصية بأنها “تعدٍ على جرفها القاري في شرق البحر المتوسط”، وذلك ردا على إعلان الحكومة القبرصية أنها ستمنح شركتي “إكسون موبيل”، و”قطر للبترول” ترخيصا بالتنقيب عن النفط والغاز في جزء من المنطقة الاقتصادية الواقعة جنوبي وجنوب غربي الجزيرة.

وقبرص كانت طرفا في بعض النزاعات المستمرة منذ عقود بين اليونان وتركيا، بشأن مطالب بالسيادة في شرق البحر المتوسط والمجال الجوي للبلدين والطاقة ووضع بعض الجزر في بحر إيجه والصراع العرقي في جزيرة قبرص.

المصدر: وكالة رويترز