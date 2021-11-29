حزب الله إستقبل وفدا من تيار الفجر في صيدا

استقبل مسؤول منطقة صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر وفدا من “تيار الفجر” برئاسة المهندس مؤمن الترياقي ، وذلك في مركز الحزب في صيدا، في حضور كوادر من الطرفين، وبارك الوفد لقيادة حزب الله في ذكرى “يوم الشهيد” وجرى عرض “للمستجدات على الساحتين الإقليمية واللبنانية لا سيما الوضع الإقتصادي والاجتماعي في البلاد كما تم استعراض الوضع في المخيمات وبالتحديد في مخيم عين الحلوة، بحسب بيان للحزب.

واستنكر الوفد ” وضع حركات المقاومة على لوائح الأرهاب لاسيما حزب الله وحركة حماس مؤخرا، من قبل السلطات البريطانية والأوسترالية”.

واكد الجانبان “ضرورة العمل على تحصين الساحة الداخلية من الإستهداف الخارجي الذي يهدف إلى زج المقاومة بالفتن الداخلية، وفك ارتباط الشعب اللبناني بمقاومته من خلال الضغط السياسي والحصار المالي والعقوبات الإقتصادية”.

وحيا الطرفان “المقاومين والمجاهدين في الأمة وعلى رأسهم المجاهدين في فلسطين الذين يشكلون الحجة على الناس في كل العالم الإسلامي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام