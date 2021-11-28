أمين عام اتحاد الشغل التونسي: قيس سعيّد “شخص يمشي في الظلام”

وصف أمين عام اتحاد الشغل التونسي نور الدين الطبوبي رئيس البلاد قيس سعيّد بأنه “شخص يمشي في الظلام”، مشيرا إلى أن رفض مساندته هو قرار مؤسسات الاتحاد وليس قراره الشخصي.

وفي كلمة ألقاها بمناسبة اختتام أشغال الندوة القطاعية للجامعة العامة للنفط والطاقة المنعقدة بالحمامات، قال الطبوبي: “بلادنا للأسف الشديد مقلوبة على رأسها، هذه البلاد التي فيها كل مقومات النجاح لم تجد من ينقذها، وهي اليوم بحاجة لكل نفس وطني لإصلاحها وإنقاذها”.

وأضاف: “توقعنا أحداث 25 يوليو واقتنعنا بالإجراءات المتخذة من قبل الرئيس (قيس سعيّد) نظرا لما كشفناه سابقا من استنكارنا لتعفن الوضع السياسي بالبلاد الذي وأد طموح وحلم واستحقاقات الشعب التونسي خاصة أحلام الشباب بالتشغيل”.

وتابع: “قلنا لابد من خيار جديد يبني مستقبل تونس مستفيدا من الأخطاء السابق، بل يبني في إطار التشاركية دون إقصاء أي طرف إلا من أقصاه فعله المشين وإجرامه بحق البلاد والعباد”.

وأضاف: “لكن للأسف الشديد لم نر اليوم أي دافع إيجابي رغم مرور فترة هامة عن إجراءات 25 يوليو، يجعل الاتحاد يقدم صكا على بياض (لمساندة سعيّد)”.

وأوضح أن هذا الموقف الرافض لإعلان الاتحاد مساندته المطلقة لسعيّد هو موقف مؤسسات الاتحاد بالتشاور مع مختلف هياكلها وبناء على تقييم تشاركي للوضع وليس موقفا شخصيا من أمين عام المنظمة الشغيلة أو من قياداتها تجاه السلطة التنفيذية.

وتابع: “يطلبون من الاتحاد مساندة مطلقة عمياء… نحن لا نمنح صكا على بياض لأي كان ولا وجود في الاتحاد لرجل آمر ناه، إنما نستشير مؤسساتنا ثم نقرر”.

واستنكر أن تطلب السلطة التنفيذية من الاتحاد هذه المساندة دون أن تكشف عن اتجاهها وتوجهها ونهجها في حكم البلاد ودون أن تكشف مرجعيتها أو مضامينها او خياراتها، متسائلا: “أنساند شخصا يمشي في الظلام؟(في إشارة إلى سعيّد)”.

المصدر: وكالات