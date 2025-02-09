تونس وإيران تبحثان سبل تعزيز التعاون وتطورات الأوضاع في غزة

تلقى وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني عباس عراقجي، بحثا خلاله سبل تعزيز التعاون وحسن الإعداد للاستحقاقات الثنائية، وتطورات الأوضاع في قطاع غزة

وتم خلال الاتصال تثمين الروابط “الأخوية التاريخية” التي تجمع البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز مختلف أوجه التعاون.

وكان الاتصال مناسبة لبحث المستجدّات في المنطقة ولاسيما تطورات الأوضاع في غزة والتشاور حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأجرى عراقجي، مباحثات هاتفية مع نظيريه المصري بدر عبد العاطي والتونسي محمد علي النفطي بشأن العلاقات الثنائية وتطورات غزة والخطة الأمريكية لتهجير سكانها، قائلا في اتصاله مع الوزير المصري إن “هذا المشروع يهدف إلى تنفيذ مؤامرة إنهاء فلسطين بشكل استعماري، ويشكل تهديدا جادا للاستقرار والأمن الإقليميين”، داعيا إلى “موقف إسلامي موحّد للتصدي لهذه المؤامرة”.

وأكد وزير خارجية إيران على ضرورة عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي لبحث المشروع الأمريكي واتخاذ قرارات لإحباطه، وفق بيان للخارجية الإيرانية.

كما أكد عراقجي في مباحثاته مع نظيره التونسي موقف بلاده بشأن القضية الفلسطينية وتوحيد الجهود لإفشال الخطة الأمريكية لتهجير سكان غزة، فيما شدد النفطي على أن قطاع غزة والضفة الغربية “جزءان لا يتجزآن من الأراضي الفلسطينية”، مرحبا بعقد اجتماع طارئ للتعاون الإسلامي.

المصدر: وكالات