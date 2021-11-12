ميركل لبوتين: السلطات البيلاروسية تشن هجوما هجينا على الاتحاد الأوروبي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 12 2021 - 05:12

ميركل لبوتين: السلطات البيلاروسية تشن هجوما هجينا على الاتحاد الأوروبي

منذ 1 ساعة 12 November، 2021
بوتين وميركل
أخبار دولية - المانيا

اتهت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، خلال اتصال مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، السلطات البيلاروسية بشن “هجوم هجين” على الاتحاد الأوروبي عبر الاستفادة من أزمة الهجرة.

وذكر المتحدث باسم ميركل، شتيفان زايبرغ، في بيان، أن المستشارة الألمانية والرئيس الروسي تبادلا، خلال اتصال أجرياه اليوم الخميس، الآراء بشأن الأوضاع الحالية على الحدود البيلاروسية البولندية.

وشددت المستشارة الألمانية، حسب البيان، “على أن سبب هذه الأوضاع هو النظام البيلاروسي، الذي يستغل الناس العزل في هجوم هجين على الاتحاد الأوروبي”.

كما تطرقت ميركل إلى “قضايا الأمن في محيط أوكرانيا وشرقها داعية الرئيس الروسي إلى تمرير المفاوضات في صيغة النورماندي لتطبيق اتفاقات مينسك حول التسوية السلمية للنزاع”.

المصدر: وكالات

التعليقات

ذات صلة

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتا المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة