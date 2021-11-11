النائب رعد من منزل الشهيد راغب حرب : لضرورة حفظ دماء الشهداء والإعتراف بالجميل والوفاء لعطاءاتهم – موقع قناة المنار – لبنان
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November 11 2021 - 21:26

النائب رعد من منزل الشهيد راغب حرب : لضرورة حفظ دماء الشهداء والإعتراف بالجميل والوفاء لعطاءاتهم

منذ 2 ساعة 11 November، 2021
رعد
لبنان
علي شبيب

أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أن”الشهيد الشيخ راغب حرب هو من أسس قواعد المسيرة الجهاديّة التي تقوم بها المقاومة الإسلامية ونحقق بها الإنجازات الكبرى التي تُحدث التحوّلات على مستوى لبنان والمنطقة”.
كلام النائب رعد جاء خلال زيارةٍ قام بها الى منزل عائلة شيخ الشهداء الشيخ راغب حرب في بلدة جبشيت بمناسبة يوم شهيد حزب الله  .
وأضاف النائب رعد “جئنا اليوم من أجل أن نتَلمَّس البركة من والدة الشهيد الشيخ راغب حرب ومن أسرته وعائلته”،مشددا على ضرورة حفظ دماء الشهداء والإعتراف بالجميل والوفاء لعطاءاتهم التي أثمرت انتصارات مباركة”.

المصدر: موقع المنار

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