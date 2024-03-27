شيَّع حزب الله وأهالي بلدة كفرتبنيت وجمهور المقاومة الشهيد المجاهد على طريق القدس علي فوزي الأخرس بموكبٍ حاشدٍ ومهيب ..

بعد المراسم التكريمية للشهيد ، عزفت الفرقة الموسيقية في كشافة الإمام المهدي لحن الشهادة ثم قدمت ثلة من المجاهدين قسم العهد والوفاء بالمضيّ على خطى المقاومة والشهداء ..

وبعد الصلاة على الجثمان الطاهر ، جاب النعش شوارع البلدة على وقع الهتافات الحسينية والمؤيدة للمقاومة بمشاركة شخصيات وفعاليات ، مسؤول منطقة جبل عامل الثانية في حزب الله علي ضعون ، علماء دين ، عوائل الشهداء والأهالي ..

وفي جبانة البلدة وُورِي الشهيد الثرى إلى جانب من سبقه من المؤمنين والشهداء .

المصدر: موقع المنار