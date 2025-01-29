النائب رعد: التصدي للاحتلال الصهيوني حق مقدس يحدده الشعب اللبناني في الزمان والمكان المناسبين

أكد رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة”، النائب الحاج محمد رعد، أن “العدوان الصهيوني الغادر والمُدان على بلدتي النبطية الفوقا وزوطر الجنوبيَّتين، ليل أمس، يشكل مصداقًا جديدًا للتهديد الدائم الذي يمثله الكيان الصهيوني ضد شعبنا وبلدنا، وضد أمن واستقرار شعوب ودول المنطقة كافة”.

وأشار رعد، في تصريح له اليوم، إلى أن “غض الطرف الدولي المزمن عن تجاوزات هذا الكيان الغاصب وتماديه في الاعتداءات، أوصله إلى ما هو عليه اليوم من تنمّرٍ وعربدةٍ وتجاوز لكل القواعد والمعايير والقوانين الدولية والإنسانية”، معتبرًا أن ذلك “يعزز قناعتنا، وقناعة كل الشعوب الحرة، بحقها المشروع في تحمل المسؤولية الوطنية والأخلاقية، ومقاومة الاعتداءات والتصدي للمعتدين”.

وشدد على أن “حق شعبنا في لبنان بالتصدي للاحتلال والاعتداءات الصهيونية هو حق مشروع ومقدس، يمارسه في التوقيت والمكان اللذين يراهما مناسبين لإفشال أهداف العدو، وحفظ أمن لبنان وسيادته ومصالحه”.

وختم رعد بالقول: “من الطبيعي أن تتضافر عزيمة شعبنا المقاوم مع جهود الدولة ومؤسساتها المعنية، حين تتصدى للقيام بواجباتها في حماية الشعب والبلاد، وهو ما نصبو إليه في لبنان وندعو إليه بترقب وأمل وواقعية”.

المصدر: موقع المنار