انتشال أشلاء شهيدين في محيط بلدة دير سريان جنوب لبنان

أعلنت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني في لبنان في بيان لها يوم الخميس عن انتشال أشلاء شهيدين في بلدة دير سريان الجنوبية، كانا قد ارتقيا خلال صد العدوان الاسرائيلي على لبنان في عام 2024.

وقال البيان “تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، وبإشراف المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح، وفي إطار المهام الإنسانية والوطنية التي تضطلع بها المديرية، تمكنت فرق البحث والإنقاذ المتخصصة اليوم من انتشال أشلاء شهيدين في قضاء بنت جبيل، إحداها عثر عليها في بلدة دير سريان، والأخرى في منطقة الصلعة – محيط بلدة دير سريان، وذلك نتيجة العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان”.

وأشار البيان إلى أنه “تم نقل الأشلاء المنتشلة إلى مستشفى صلاح غندور الطبي العام، حيث ستجرى الفحوص المخبرية اللازمة، لا سيما تحليل الحمض النووي DNA لتحديد هوية الشهيدين، وفقا للأصول المعتمدة”، واكد الالتزام بمواصلة تنفيذ عمليات البحث والمسح الميداني في المناطق المتضررة، بكل تفان ومسؤولية، لكشف مصير جميع المفقودين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام