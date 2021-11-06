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November 6 2021 - 09:38

اعراض جديدة للنوبة القلبية

منذ 55 mins 6 November، 2021
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

قام خبراء من الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية بتحديد أعراض غير عادية للنوبة القلبية.

وأكد الأطباء أن الزوائد الشمعية على جلد الإنسان يمكن أن تكون نذير نوبة قلبية، وهي تحدث على شكل تغيرات في الجلد يمكن رؤيتها حول العينين أو الذراعين أو المؤخرة، واكدوا ان تلك الزوائد ليست خطيرة، لكنها يمكن أن تشير إلى أمراض معينة في الجسم ومنها النوبات القلبية، بحسب ما ذكرت صحيفة “Express”.

لاحظ الأطباء أنه عند بعض المرضى المعرضين لخطر الإصابة بنوبة قلبية يمكن العثور على نتوءات ناعمة على الجلد، تحدث بسبب ترسب البروتينات على الجلد.

في وقت سابق، قال المعالج دميتري كاربينكو إنه مع تطور حالات النوبة القلبية أو السكتة الدماغية يشعر المرضى بوخزات في الجسم، قد تكون مصحوبة بالخدر.

بالإضافة إلى ذلك، يشكو العديد من الأشخاص من ضعف أو تنميل في الوجه أو الذراعين أو الساقين في جانب واحد من الجسم.

المصدر: سبوتنيك

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