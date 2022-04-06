9 أعراض صامتة للنوبة القلبية

ما الأعراض الصامتة أو الخفيفة لحدوث نوبة قلبية؟ وماذا يحدث في الجسم عندما يصاب بتجلط في الدم؟ الإجابات في هذا التقرير.

هناك علامات للنوبة القلبية لا تسبب ألما ملحوظا، وذلك وفقا لتقرير نشره موقع “ريدرز دايجست” (readersdigest) في نسخته الأسترالية من إعداد أليسا جونغ وشارلوت هيلتون.

وفي الواقع، يقدر معهد أبحاث القلب الأسترالي أنه من بين 57 ألف نوبة قلبية تحدث في أستراليا كل عام، فإن 15% منها هي نوبات قلبية “صامتة”. وتترافق النوبة القلبية الصامتة مع أعراض خفيفة نسبيا أو ربما لا تظهر على الإطلاق.

ولمساعدتك في التعرف على العلامات الصامتة للنوبة القلبية، يقول أطباء القلب إن الأعراض التي يجب ألا تتجاهلها هي:

1- شعور عام بأن هناك شيئا ما خطأ: انتبه إلى الأشياء الأخرى التي قد يحاول جسدك إخبارك بها، وإذا شعرت بشيء ما، فمن الأفضل دائما توخي الحذر الشديد واستدعاء الطبيب. فهناك بعض المرضى الذين أفادوا بأنهم كانوا “أقل نشاطا عقليا” قبل الإصابة بالنوبة القلبية.

2- تشعر وكأنك تحتضن بشدة: غالبا ما يوصف ألم الصدر الناجم عن النوبة القلبية بأنه ألم حاد أو طعن أو حتى ألم خفيف. ومع ذلك، في بعض الأحيان، قد تبدو النوبة القلبية وكأنها ضغط وثقل على صدرك، أو وكأنك تتعرض للضغط بشدة، كما يقول طبيب القلب، الدكتور جيم ليو.

3- التعب: التعب هو أحد أكثر علامات النوبة القلبية شيوعا، خاصة عند النساء، إذ أفاد الأشخاص الذين كانوا على وشك الإصابة بنوبة قلبية بأنهم يشعرون بالتعب وعدم القدرة على القيام بأنشطتهم المعتادة.

في أثناء النوبة القلبية، ينخفض تدفق الدم إلى القلب. وهذا يضع ضغطا إضافيا على العضلات، مما قد يسبب هذا الشعور بالإرهاق.

4- ألم في الظهر أو الذراعين أو الصدر: غالبا ما يكون الألم الملحوظ في الظهر أو الصدر أو أي من الذراعين، وليس اليسار فقط، علامة على نوبة قلبية صامتة. وبسبب أن الألم غالبا لا يكون مصحوبا بثقل في الصدر الذي يرتبط عادة بنوبة قلبية، يميل الناس غالبا إلى تجاهله.

قد يبدو الألم وكأنه عضلة مشدودة أو مؤلمة أو وجع، كما لو كنت تنام بشكل خاطئ. قد يأتي الألم ويذهب أو يظل ثابتا. ولكي تكون آمنا، إذا كان الألم شيئا جديدا ولم يختف، يجب أن تتحدث مع طبيبك حوله، حتى لو كان في جزء من الجسم لا يرتبط عادة بالقلب.

5- ألم في أثناء التمرين: من أعراض النوبة القلبية التي يتم التغاضي عنها بشكل شائع الألم حول الصدر أو الذراعين أو الكتفين أو الظهر، والذي يحدث فقط في أثناء التمرين، كما يقول الدكتور ليو.

إذا كان لديك انسداد جزئي في الشرايين التاجية، يمكن أن يحد ذلك من تدفق الدم إلى قلبك، مما يتسبب في الشعور بالضعف والألم. وقد يتوقف الألم عند التوقف عن ممارسة الرياضة، لأن القلب لا يحتاج إلى قدر كبير من تدفق الدم، أو قد يستمر حتى في أثناء الراحة. يمكن أن يكون كلاهما من علامات الإصابة بأمراض القلب.

6- ضيق في التنفس على ما يبدو: إذا لم تكن هناك مشكلة في صعود الدرج ولكن فجأة وجدت نفسك تلهث بحثا عن الهواء في الأعلى، فقد يشير ذلك إلى نوبة قلبية.

7- الأرق أو الاستيقاظ وأنت تلهث: إذا كنت تستيقظ في منتصف الليل تلهث بحثا عن الهواء أو تشعر بضيق في التنفس بعد الاستيقاظ مباشرة، فهذه أيضا علامة على أن شيئا ما قد يكون خطأ. يمكن أن يؤثر انسداد تدفق الدم إلى القلب على تنفسك لأن القلب يلعب دورا رئيسيا في نقل الأكسجين إلى باقي الجسم وإزالة ثاني أكسيد الكربون من الأنسجة.

8- الحموضة المعوية أو التجشؤ: إذا كنت تعاني من نوبة حرقة عرضية بعد تناول وجبة غداء ثقيلة، فلا داعي للقلق. ولكن إذا كان الأمر خارجا عن المألوف، أو إذا لم تزعجك حرقة المعدة من قبل، عليك الاتصال بطبيبك.

9- اضطراب المعدة: يمكن لأعراض النوبة القلبية أن تحاكي أحيانا مشاكل المعدة مثل الغثيان والقيء واضطراب الجهاز الهضمي بشكل عام، خاصة عند النساء.

المصدر: مواقع