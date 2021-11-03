8 جامعيين ايرانيين على قائمة افضل العلماء في العالم

اعلنت “جامعة ستانفورد” الامريكية عن اختيار 8 اساتذة جامعيين ايرانيين على قائمة افضل العلماء في العالم؛ وذك وفقا للمعايير الدولية التي تعتمدها في هذا الخصوص.

جاء ذلك في احدث تقرير صادر عن هذه الجامعة، والذي يضم اكثر من 100 الف عالم اكاديمي بارز من مختلف دول العالم.

ويتم اختبار افضل العلماء على المستوى الدولي من قبل جامعة ستانفورد، بناء على اجمالي عدد نتاجاتهم العلمية بما في ذلك المقالات والابحاث ونسبة تاثيرها في مجلات اختصاصهم، فضلا عن حجم الاستشهاد المرجعي التي تسجله تلك النتاجات بالمستوى العالمي.

ويضمّ تقرير جامعة ستانفورد لهذا العام حول اكثر العلماء تفوقا في العالم، 8 اساتذة جامعيين ايرانية، بمن فيهم :

د.احمد رضا دهبور، د. مصطفى قانعي، د.مرتضى ايزدي، د.مجيد سعيدي، د. سيد فاضل نبوي، د. سيد محمد نبوي، د. السيدة ازادة منائي، د. السيدة صديقة عسكري.

المصدر: وكالة انباء فارس