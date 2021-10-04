أستاذان ايرانيان في الكيمياء يدخلان قائمة العلماء المتفوقين عالميًا

نجح اثنان من أعضاء هيئة التدريس في قسم الهندسة الكيميائية بجامعة فردوسي في مشهد في دخول قائمة واحد بالمائة من أكثر العلماء استناداً في العالم وفق أحدث قائمة لأفضل الباحثين من قاعدة بيانات المؤشرات الأساسية للعلوم.

وقال الدكتور مسعود ميرزائي شهرابي الاستاذ في قسم الهندسة الكيميائية بالجامعة: تقدم قاعدة بيانات تومسون رويترز للاقتباسات العلمية هذه المقالات سنويا بناءً على عدد الاقتباسات من المقالات المنشورة في المجلات المتخصصة.

وأضاف : إن قائمة الباحثين الأكثر اقتباسًا في العالم، والتي تُعرف في إيران بقائمة واحد بالمائة من أفضل العلماء في العالم ، هي قائمة الباحثين الأكثر استشهادًا في العالم الذين نشروا مقالًا على الأقل في واحد من 21 مجالًا متخصصًا في العلوم.

وتابع: استطعت مع الدكتور أمير حسن أميري ، أن ندخل قائمة أفضل العلماء بنسبة واحد بالمائة في العالم وفقًا لأحدث قائمة نشرتها هذه المؤسسة العلمية في عام 2021.

واردف عضو هيئة التدريس بقسم الهندسة الكيميائية في جامعة فردوسي بمشهد: إن قاعدة بيانات مؤشرات العلوم الأساسية ، والمعروفة باسم ESI ، هي أداة تحليلية لتحديد وتشخيص البحوث رفيعة المستوى في قاعدة بيانات Web of Science.

تعد جامعة فردوسي في مشهد ، التي يعود تاريخ تأسيسها إلى أكثر من 70 عامًا ، واحدة من أعرق وأكبر الجامعات الايرانية ومن بين 500 جامعة متفوقة عالمياً.

المصدر: وكالة انبار فارس