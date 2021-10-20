أبو شقرا لموقع المنار : ارتفاع أسعار المحروقات اليوم افلاس وضربة كبيرة للمواطن

قال ممثل موزعي المحروقات ​فادي أبو شقرا في تصريح لموقع المنار ان” إرتفاع أسعار اليوم غير متوقع بهذا الرقم الكبير الذي يعتبر افلاسا وضربة كبيرة للمواطن”.

واِشار أيضا إلى ان”بعض شركات النفط لم تسلم المحروقات للمحطات منذ السبت الماضي،واليوم بدأت بالتسليم للموزعين والمحطات”.

واضاف أبو شقرا أن “السعر الآن تحرر على دولار 20 الف ليرة لبنانية واي زيادة في سعر النفط العالمي سيؤثر على سعر المحروقات في لبنان” .

ولفت الى ان”غلاء المحروقات بهذه الطريقة سينسحب على كل القطاعات في البلد والمواطن اليوم لا قدرة له على مواجهة هذا الامر وخاصة موضوع التدفئة واستعمال المازوت في الشتاء وخاصة في المناطق الجبلية”.

المصدر: موقع المنار