تقرير مصوّر| محطات المحروقات: الدولرة او الاضراب – موقع قناة المنار – لبنان
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March 23 2023 - 22:56

تقرير مصوّر| محطات المحروقات: الدولرة او الاضراب

منذ 2 يوم 21 March، 2023
أزمة المحروقات
تقارير مصورة - لبنان

اصحاب محطات المحروقات يطالبون بالتسعير بالدولار ..ووزارة الطاقة ترفض .

المصدر: قناة المنار

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