تقرير مصوّر| محطات المحروقات: الدولرة او الاضراب – موقع قناة المنار – لبنان
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March 23 2023 - 22:56
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يطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عبر شاشة قناة المنار في محاضرة دينية رمضانية الساعة 9:30 من مساء الجمعة
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله استقبل رئيس مجلس العلاقات الخارجية في إيران الدكتور كمال خرازي والوفد المرافق
الشيخ نعيم قاسم: بدأت المنطقة تتحرك بعكس الاتجاه الأميركي الإسرائيلي والاتفاق الإيراني السعودي أسقط مشروع جعل إيران عدوا
الشيخ نعيم قاسم: متى ينتهز لبنان الفرصة للتمرّد على الضّغط الأميركي الأوروبي وينسِّق بجرأة مع سوريا لعودة النّازحين؟
رئاسة الحكومة: تأجيل بدء العمل بالتوقيت الصيفي الى منتصف ليل 20_21 نيسان المقبل استثنائيا لهذا العام
رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى لبنان إرنستو ريغو: الإصلاحات في لبنان بطيئة لأن الوضع معقد والبلاد تمر بأزمة خانقة
ريغو: ارتفاع نسبة الفقر والبطالة في لبنان والكثيرون لا يصلون إلى أموالهم في المصارف ويجب معالجة الخسائر قبل الإتفاق
رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي: الحكومة تقوم بواجباتها كاملة من أجل إعادة الحركة الاقتصادية رغم هذه الظروف الصعبة
رئاسة مجلس الوزراء: جلسة لمجلس الوزراء الاثنين للبحث بملف رواتب وأجور العاملين والمتقاعدين في القطاع العام
مساعدة وزير الخارجية الأميركية بربارة ليف تصل إلى بيروت في زيارة تلتقي خلالها مع عدد من المسؤولين اللبنانيين
نقابة الموظفين والعاملين في هيئة أوجيرو تعلن الإضراب المفتوح اعتبارا من الجمعة اعتراضا على تجاهل المطالب بتعديل الرواتب
المتحدث باسم جيش الاحتلال: الحكم بالسجن 27 شهرا لجندي من شعبة الاستخبارات العسكرية "أمان" بجرم إفشاء معلومات سرية
القناة 14 العبرية: اعتقال جندي يهودي سرق آلاف الرصاصات من قاعدة للجيش الإسرائيلي وباعها لفلسطينيين في شرق القدس
رئيس الشاباك: إسرائيل تسير في طريق خطير للغاية بوجود التهديدات الأمنية وتواصل الاحتجاجات الشعبية
وزير الحرب الصهيوني بعد استدعائه من قبل نتنياهو: أبلغت رئيس الوزراء بالتأثير السلبي للاحتجاجات على الجيش وأجهزة الأمن
نتنياهو: مصممون على المضي في تعديلات قضائية مسؤولة والدعوات لعصيان الأوامر العسكرية تشكل خطرا على أمننا ويجب أن تتوقف
يديعوت أحرنوت: انخفاض قيمة الشيكل الإسرائيلي مقابل الدولار بعد تصريحات نتنياهو
وزارة النقل السورية: استئناف حركة النقل الجوي عبر مطار حلب الدولي صباح الجمعة واستعداده لاستقبال المساعدات الاغاثية
رويترز: سوريا والسعودية وافقتا على معاودة فتح سفارتيهما بعد قطع العلاقات بينهما منذ أكثر من 10 سنوات
الخارجية السعودية: بدأنا محادثات مع سوريا لاستئناف تقديم الخدمات القنصلية
الخارجية القطرية: قطر تدعم جميع المبادرات والجهود العربية والدولية التي تهدف إلى إيجاد السلام الشامل في سوريا
المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية يعلن عن مناورة "الصمود في وجه العدوان" في سياق إعلان جهوزية القوات المسلحة
العميد يحيى سريع: جاهزون للمواجهة ولردّ اي عدوان على بلدنا وإذا أردتم السلام فنحن أهله وإن أردتم الحرب فنحن حاضرون
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: مستعدون للتعاون مع موسكو للتسوية في أوكرانيا لكن لم نلحظ أي رغبة من جانب روسيا
وسائل إعلام أميركية: العثور على طالب أميركي أطلق النار على اثنين من موظفي مدرسته مقتولا
النقابات الفرنسية: 3.5 مليون متظاهر شاركوا في تظاهرات مناهضة لقانون إصلاح نظام التقاعد
الشرطة الفرنسية تقمع تظاهرة مليونية في باريس ضد إصلاح نظام التقاعد تخللها أعمال شغب
وزير الداخلية الفرنسي: إصابة 123 شرطيا خلال تظاهرات الخميس واعتقال 80 شخصا بينهم 58 في باريس
ألمانيا: النقابات العمالية تعلن الإضراب العام في قطاع النقل يوم الاثنين للمطالبة بتحسين ظروف العمل والأجور
بنك إنجلترا: رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة من 4 % إلى 4.25 % لتصل إلى أعلى مستوى منذ عام 2008
تراجع أسعار النفط بنسبة 1% متأثرة بتصريحات الفيدرالي المركزي الأميركي حول التزامه بكبح التضخم واحتمال رفع أسعار الفائدة
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تقرير مصوّر| محطات المحروقات: الدولرة او الاضراب
منذ 2 يوم
21 March، 2023
تقارير مصورة
-
لبنان
اصحاب محطات المحروقات يطالبون بالتسعير بالدولار ..ووزارة الطاقة ترفض .
المصدر:
قناة المنار
أزمة المحروقات في لبنان
محطات المحروقات
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