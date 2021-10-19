في ذكرى ولادة النبي الأكرم (ص) دعوة للقاء اليوم الموعود السبت المقبل

ولد الهدى فالكائنات ضياءُ

وفم الزمان تبسم وثناء..

بمناسبة ذكرى ولادة النبي الأكرم “صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين” يقام لقاء اليوم الموعود الفكري المئة وإثنان وأربعون لجمعیة الإمام المنتظر العالمية والعتبة الرضوية المقدسة ومؤسسة عاشوراء الدولية بإدارة العتبة الرضویة المقدسة من خلال الأستاذ الحاج عدنان بوشهري خادم مقام الإمام الرضا”ع” يوم السبت ١٦ ربيع أول الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٣ الساعة السابعة مساء بتوقيت لبنان على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية، ويتضمن:

*١_ ٧:٠٠ تلاوة عطرة من القرآن الكريم للمقرئ الدولي السيد عباس عثمان عضو جمعية الإمام المنتظر العالمية*

*٢_ ٧:٠٥ كلمة الحاج حبيب الله بلوق رئيس جمعية الإمام المنتظر العالمية*

*٣_ ٧:١٠ كلمة سماحة الشيخ مرتضى حميد صياحي مدير دائرة التبليغ والإرشاد في جمعية الإمام المنتظر العالمية*

*٤_✨ ٧:١٥ المولد النبوي الشريف مع الرادود والمنشد الشيخ منيف شريف مدير فرقة الأمير للموالد والأناشيد الإسلامية والمقرئ والمنشد السيد عباس عثمان مدير فرقة العهد للموالد والأناشيد الإسلامية*

*٥_☀️ ٧:٢٥ زيارة مختصرة خاصة باللقاء “١٤٢” للنبي محمد “صلى الله عليه وآله” من جنب مقامه في المدينة المنورة أصالة عن صاحب الزمان ونيابة عن المتابعين

*٦_ 🤲🏻 ٧:٣٠ مسك الختام بدعاء الفرج مع مقرئ العتبة الرضویة المقدسة..*

المصدر: جمعية الامام المنتظر العالمية