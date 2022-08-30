لقاء اليوم الموعود الفكري بمناسبة اول شهر صفر – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 30 2022 - 17:26

لقاء اليوم الموعود الفكري بمناسبة اول شهر صفر

منذ 2 ساعة 30 August، 2022
IMG-20220830-WA0016
ثقافي وديني - صفحات منوعة

عقدت جمعية الإمام المنتظر العالمية والعتبة الرضوية المقدسة ومؤسسة عاشوراء الدولية لقاء اليوم الموعود الفكري المئة وخمسة وخمسين بمناسبة اول شهر صفر بادارة رئيس جمعية الإمام المنتظر العالمية الحاج حبيب الله بلوق على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية. افتتح اللقاء بتلاوة عطرة من القرآن الكريم للمقرئ الدولي السيد عباس عثمان عضو جمعية الإمام المنتظر العالمية من مدينة بعلبك. والقى المحقق آية الله سماحة الشيخ محمد هادي اليوسفي الغروي من مكتب في قم المقدسة كلمة عن السيرة الحسينية الخالية من الدسائس وشارحاً ذلك ما قدمه في كتابه سيرة الطف. واختتم سماحته مع رئيس الجمعية اللقاء بدعاء الفرج.

https://youtu.be/xkISIExg3yc

IMG-20220830-WA0016 IMG-20220830-WA0020

IMG-20220830-WA0017

التعليقات

ذات صلة

شاركوا معنا في استطلاع برامج عاشوراء 2022
استطلاع برامج عاشوراء 2022

إغلاق مشاركة