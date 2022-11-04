لقاء اليوم الموعود الفكري بمناسبة ذكرى ولادة الإمام الحسن العسكري

أُقيم لقاء اليوم الموعود الفكري المئة وسبعة وخمسون بمناسبة ذكرى ولادة الإمام الحسن العسكري “عليه السلام” الذي نظمته جمعية الإمام المنتظر العالمية والعتبة الرضوية المقدسة وذلك على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية. أداره خادم العتبة الرضوية المقدسة الحاج عدنان بوشهري.

وبعد تلاوة المقرئ الدولي الحاج مصطفى شقير سورة القدر من جنوب لبنان ألقى سماحة الشيخ مرتضى صياحي مدير دائرة التبليغ والإرشاد في الجمعية كلمة من مسجد بلدة ماسا البقاعية ملقياً الضوء على سيرة الإمام داعياً المؤمنين الى الاقتداء به حيث كان يبادر الى تصحيح المفاهيم والشبهات عند الناس رغم القيود في السجن .

وبين سماحة الشيخ قاسم الجرمقي مدير دائرة الثقافة في الجمعية في كلمته من النبطية جنوب لبنان ان الامام هو القرآن الناطق تزوج السيدة مليكة بنت ملك الروم وأنجب لنا المهدي المنتظر مخلص المستضعفين في العالم من الظلم وأسس المدرسه المهدوية لنأخذ من علمه وسيرته وكل جنباته التي أنارت لنا الطريق.

وختم اللقاء الحاج حبيب الله بلوق رئيس الجمعية بكلمة من داخل دار الرحمة في العتبة الرضوية المقدسة مشيرا الى الأوضاع وكأن الحرية بالتعري ونزع القيم والابتعاد عن الدين مضيفاً أن من الواجب علينا أن لا ندع مجالاً للأعداء أن يدخلوا في إدعاءاتهم الكاذبة وأضاليلهم بأداء الواجب من نشر مفاهيم ومبادئ الاسلام المحمدي الاصيل الذي أسست عليه هذه الثورة المبارك التي كلفت تضحيات عظيمة من المجاهدين ومئات الاف من الشهداء والجرحى.. .

وهنأ الجميع بهذه المناسبة العطرة ولادة الإمام الحسن العسكري “عليه السلام”، واختتم اللقاء بدعاء الفرج مع رئيس الجمعية ومدير اللقاء من داخل الحرم الرضوي المطهر وأيضاً دعاء الفرج للشهيد المجاهد الحاج بلال علي سنديان في ساحات الجهاد المقدس.