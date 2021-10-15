الجزائر ونيجيريا تتفقان على العمل لتفادي عوامل التفرقة داخل الاتحاد الإفريقي

اتفقت الجزائر ونيجيريا، على العمل لتفادي عوامل التفرقة داخل الاتحاد الإفريقي، وتعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة. وقال بيان للخارجية الجزائرية، إن وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، أجرى مباحثات مع نظيره من جمهورية نيجيريا الاتحادية، جيوفري أونيِيما، على هامش أشغال المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي.

وتبادل الوزيران وجهات النظر، حول أهم البنود المدرجة على جدول أعمال الدورة الحالية؛ “وتم الاتفاق على تنسيق الجهود لتفادي عوامل قد تخلق انقسامات داخل المنظمة القارية، والمبادرة بالتعاون مع دول أخرى، لتهيئة الأجواء الضرورية للحفاظ على وحدة الصف الأفريقي”. وأضاف البيان، “اللقاء شكل فرصة، لمناقشة العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك في عديد المجالات، خاصة في مجال الطاقة، ودفعه نحو آفاق أرحب بما يحقق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين”.

بالإضافة إلى ذلك، استعرض الجانبان الأوضاع السائدة في منطقة الساحل والصحراء، وآفاق تنشيط وتدعيم الآليات على المستوى القاري، لمواجهة التحديات التي يفرضها خطر الإرهاب المتنامي، على شعوب المنطقة والقارة بأكملها.

وكانت الجزائر، ومعها 7 دول عربية أفريقية، اعترضت عل قرار منح العدو الاسرائيلي صفة مراقب في الاتحاد الأفريقي. وأعلنت الجزائر، بوقت سابق، أن قبول العدو عضوا مراقبا في الاتحاد الإفريقي، “لن يؤثر على مواقف المنظمة من القضية الفلسطينية”. وأوضحت أن “نظم عمل الاتحاد الإفريقي، لا تمنح أية إمكانية للدول المراقبة، للتأثير على مواقف المنظمة، التي يعد تحديدها اختصاصا حصريا للدول الأعضاء”.

المصدر: سبوتنيك