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April 15 2025 - 21:38

الإليزيه: استدعاء السفير الفرنسي في الجزائر وطرد 12 من موظفي قنصليات الجزائر في فرنسا

منذ 35 mins 15 April، 2025
علم فرنسا
أخبار دولية - فرنسا

أعلنت الرئاسة الفرنسية في بيان لها يوم الثلاثاء عن استدعاء السفير الفرنسي في الجزائر للتشاور، فضلا عن اتخاذ قرار بطرد 12 من موظفي الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا.

وقال قصر الإليزيه في بيان إن “السلطات الجزائرية تتحمل مسؤولية التدهور المفاجئ في علاقاتنا الثنائية”.

وأعلنت السلطات الجزائرية يوم الأثنين اثني عشر مسؤولا في وزارة السفارة الفرنسية أشخاصا غير مرغوب فيهم ومنحتهم مهلة 48 ساعة لمغادرة البلاد.

وقد اتخذ القرار الجزائري ردا على اعتقال ثلاثة جزائريين، بينهم موظف قنصلي، الجمعة في باريس على خلفية تحقيق قضائي.

المصدر: روسيا اليوم

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