الجزائر تفرج عن 23 سجينا مغربيا

أفرجت السلطات الجزائرية عن دفعة جديدة من السجناء المغاربة وتضم 23 شابا مرشحا للهجرة غير النظامية.

وقالت “الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين” في بيان لها يوم الاربعاء أن “العملية جاءت بعد توقف استمر لمدة شهر ونصف”، واضافت أن “التسليم جرى بمعبر زوج بغال الحدودي، وشملت مغاربة محتجزين وسجناء بعد استيفاء مدة محكوميتهم بالسجون الجزائرية”.

وأشارت الجمعية إلى “استثناء العديد من السجناء المغاربة من عملية الإفراج نظرا لعدم تأديتهم الغرامات الضخمة التي حوكموا بها رغم قضاء المدة السجنية والإفراج عنهم منذ أزيد من شهر، حيث لا يزالون رهن الحجز الإداري”.

المصدر: روسيا اليوم