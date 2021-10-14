الشيخ القطان استنكر اعتداء الطيونة: كمين فتنوي خبيث كرمى لعيني قاض مسيس

استنكر رئيس جمعية “قولنا والعمل” الشيخ أحمد القطان “الكمين الفتنوي الخبيث الذي دبر بليل ضد المتظاهرين العزل كرمى لعيني قاض مسيس يريد جر البلد الى فتنة لا تحمد عقباها”.

وطالب الشيخ القطان “الدولة اللبنانية والأجهزة الأمنية والعسكرية أن تضرب بيد من حديد وتكشف هوية المجرمين الذين أرادوا احداث فتنة خبيثة في لبنان، كما وطالب القطان بتنحية القاضي بيطار قبل أن يجر لبنان وأهله إلى فتنة طائفية ومذهبية لا يريدها اللبنانيون الشرفاء”.

ودعا الشيخ القطان “الله تعالى أن يحفظ لبنان وأهله من شر أهل الفتنة في الداخل والخارج، وللشهداء بالرحمة وللجرحى بالشفاء العاجل ولأهل الضحايا والجرحى بالصبر والسلوان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام