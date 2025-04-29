الشيخ القطان زار وزير الصحة: لمست حرصا على مساعدة أهلنا في البقاع الأوسط

زار رئيس جمعية “قولنا والعمل ” في لبنان الشيخ أحمد القطان يوم الثلاثاء وزير الصحة العامة في الحكومة اللبنانية ركان ناصر الدين.

وبعد اللقاء، قال الشيخ القطان “تمنيت على معاليه أن يكون له الدور الأبرز في اعادة فتح مستشفى برالياس التابع لوزارة الصحة العامة”، وتابع أن “هذه الوزارة هي لكل اللبنانيين ولكل البقاعيين ولأهالي منطقة بر الياس والبقاع، فمن الضروري أن يكون لمعالي الوزير اللمسات البيضاء والمساهمة والمساعدة في عهده لافتتاح هذا المستشفى الذي نعتبر أن له دورا بارزا في البقاع الأوسط وفي برالياس تحديداً”.

واضاف الشيخ القطان “كما تمنينا على معاليه أن نساعد ما استطعنا في إغاثة الأخوة الذين دائما يطالبوننا بموضوع الاستشفاء، ولمست من معاليه حرصاً على مساعدة أهلنا واخواننا في البقاع الأوسط وفي برالياس بالنسبة للمستشفيات والأدوية وكل ما من شأنه أن يجعل الطبابة مؤمنة لكل اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم لا سيما الفقراء والمعوزين والمحتاجين للطبابة والاستشفاء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام