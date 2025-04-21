الوزير ناصر الدين زار البطريرك الراعي في المستشفى وتمنى له الشفاء سريعا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 21 2025 - 23:08

الوزير ناصر الدين زار البطريرك الراعي في المستشفى وتمنى له الشفاء سريعا

منذ 1 ساعة 21 April، 2025
ركان ناصر الدين
لبنان

زار وزير الصحة العامة في الحكومة اللبنانية ركان ناصر الدين يوم الاثنين البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في مستشفى “أوتيل ديو”.

واطمأن ناصر الدين إلى صحة الراعي بعد العملية التي أجريت له، وتمنى له السلامة التامة واستعادة العافية سريعا.

وكانت قد أجريت للراعي عملية في وركه بعد تعثره وسقوطه ارضا خلال قداس يوم الاحد الذي أقيم في الصرح البطريركي في بكركي مما سبّب كسراً في الورك.

وخلال يوم الاثنين زار رئيس الجمهورية جوزاف عون البطريرك الراعي، واطمأن على صحته وتمنى له الشفاء العاجل.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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