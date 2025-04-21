الوزير ناصر الدين زار البطريرك الراعي في المستشفى وتمنى له الشفاء سريعا

زار وزير الصحة العامة في الحكومة اللبنانية ركان ناصر الدين يوم الاثنين البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في مستشفى “أوتيل ديو”.

واطمأن ناصر الدين إلى صحة الراعي بعد العملية التي أجريت له، وتمنى له السلامة التامة واستعادة العافية سريعا.

وكانت قد أجريت للراعي عملية في وركه بعد تعثره وسقوطه ارضا خلال قداس يوم الاحد الذي أقيم في الصرح البطريركي في بكركي مما سبّب كسراً في الورك.

وخلال يوم الاثنين زار رئيس الجمهورية جوزاف عون البطريرك الراعي، واطمأن على صحته وتمنى له الشفاء العاجل.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام