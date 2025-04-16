ناصر الدين: التشارك بين المؤسسات الرسمية والأكاديمية هو السبيل الأمثل لتحقيق التنمية الصحية المستدامة

قال وزير الصحة العامة في الحكومة اللبنانية ركان ناصر الدين إن “العمل التشاركي بين المؤسسات الرسمية والأكاديمية هو السبيل الأمثل لتحقيق التنمية الصحية المستدامة”، وتابع “لا يمكن لأي نهضة صحية أن تقوم دون الاستثمار الجاد في التعليم الطبي والبحث العلمي”.

كلام ناصر الدين جاء الاربعاء خلال رعايته المؤتمر الذي أقيم في جامعة سيدة اللويزة مؤتمرا بعنوان: “السمنة، طب نمط الحياة، والذكاء الاصطناعي: أحدث التحديثات تشكل مستقبل الصحة”.

واضاف ناصر الدين “لا شك أن السياسات المتبعة في السابق شابها كثير من القصور، إلا أننا اليوم نشهد تحولا ملموسا، حيث يسعى جميع الوزراء، ضمن الإمكانيات المتاحة، إلى خدمة المواطنين والإرتقاء بمستوى الخدمات العامة ونتطلع إلى تحقيق النجاح في المهام الملقاة على عاتقنا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام