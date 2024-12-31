الشيخ القطان: نطالب الدولة والأجهزة لاتخاذ الإجراءات الرادعة لمنع إطلاق الرصاص

أكد رئيس جمعية “قولنا والعمل” الشيخ أحمد القطان على “حرمة اطلاق الرصاص في ليلة رأس السنة الميلادية”.

وقال الشيخ القطان في حديث له الثلاثاء “نطالب الأجهزة الأمنية والعسكرية أن تضرب بيد من حديد وكل من يطلق الرصاص في تلك الليلة ينبغي أن تؤخذ في حقه أقصى العقوبات، لأننا لن نعتبر إلا من خلال القصاص الله تبارك وتعالى قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب”.

وتابع الشيخ القطان “لذلك يجب علينا أن نبلغ عن كل واحد يطلق الرصاص في تلك الليلة لأن هناك إزعاج”، واضاف “هناك أيضا الكثير من المخلفات التي تخسر الآخرين الكثير من الأموال وأحيانا الأرواح”، وقال “لذلك أتمنى على كل واحد منا أن يكون داعية إلى الله وأن يحذر من هذا الأمر ونطالب الدولة والأجهزة بأن تتخذ الإجراءات الرادعة من استخدام هذا الرصاص بشكل غير صحيح” .

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام