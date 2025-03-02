بمناسبة شهر رمضان.. “وتعاونوا” سلمت “قولنا والعمل” حصصا غذائية وتموينية لتوزيعها في برالياس

استلمت جمعية “قولنا والعمل” من جمعية “وتعاونوا” الاحد حصصا غذائية وتموينية في مركزها في مسجد ومجمع عمر بن الخطاب في بلدة برالياس في البقاع الاوسط لتوزيعها على العوائل المتعففة والفقيرة في البلدة.

وشكر رئيس الجمعية الشيخ أحمد القطان لقيادة حزب الله مساندتها ودعمها الدائم، وقال “طبعا نبارك للمسلمين واللبنانيين حلول شهر رمضان المبارك، شهر الخير والبركة وشهر العطاء”، وتابع “جمعية قولنا والعمل دائما تقوم بواجبها في مساعدة أهلنا من العوائل المتعففة وهنا لا بد لنا تطبيقا لقول النبي من لم يشكر الناس لم يشكر الله، لذلك نشكر الإخوة في قيادة الحزب الذين لطالما يساعدون أهلنا وإخواننا وعوائلنا المتعففة من خلال جمعية قولنا والعمل ومن خلال توجيه جمعية وتعاونوا مشكورة من أجل إرسال الحصص التموينية وغيرها، ليكون عونا لأهلنا وإخواننا لا سيما في شهر رمضان المبارك”.

وقال الشيخ القطان “هذا طبعا لا يعفي دولتنا الكريمة من واجبها وكل الوزراء يجب عليهم أن يقوموا بواجبهم وكل الوزارات أن تقوم بواجبها للوقوف إلى جانب أهلنا وإخواننا بخاصة أننا خرجنا من هذه الحرب الوحشية التي كانت من العدو، وواجب الدولة أن تقف إلى جانب شعبها وكل عام وأنتم بخير”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام