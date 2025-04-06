جمعية “وتعاونوا” تواصل تنفيذ مشروع “الوجه الحسن” وتجهز “باحة الخدمات” في طيرحرفا

تواصل جمعية “وتعاونوا” تنفيذ مشروع “الوجه الحسن” لتجهيز ساحات القرى الحدودية في الجنوب بعدد من البيوت الجاهزة، لتكون ملتقى للأهالي وباحة للخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطنون العائدون إلى بلداتهم.

في السياق، وصلت قافلة الجمعية اليوم إلى بلدة طيرحرفا الجنوبية، بحيث جُهّزت الساحة الواقعة بين المسجد والحسينية بأربعة بيوت جاهزة كبيرة الحجم، مزوّدة بحمّامات ومطابخ وتجهيزات إنارة وتمديدات كهربائية.

يأتي هذا النشاط ضمن خطة الاستجابة الطارئة التي أطلقتها الجمعية لدعم عودة الأهالي إلى قراهم، وتعزيز استقرارهم فيها، سواء في قرى المواجهة الأمامية أو في قرى النسق الثاني المحاذي. وتشمل الخطة أيضاً ترميم وتجهيز المراكز الخدمية والثقافية والتربوية والاجتماعية والدينية، وإنشاء “باحات خدمات” متعددة الاستخدامات لتكون حاضنة لأنشطة الأهالي وملتقى لعائلات البلدات.

وخلال عملية التسليم في طيرحرفا، بحضور رئيس الجمعية عفيف شومان، عبّر الأهالي عن تقديرهم لهذه المبادرة، مؤكدين أهميتها في ظل ما تعرّضت له بلدتهم من عدوان همجي لم يسلم منه لا منزل ولا مرفق خدماتي أو تربوي أو اجتماعي، وقد أقدم العدو الإسرائيلي على قصف وتدمير عدد كبير من المنازل، وجرف بعضها الآخر وتسويته بالأرض.

وتؤكد جمعية “وتعاونوا” التزامها الكامل بمواصلة تنفيذ مشروع “الوجه الحسن”، لاستكمال تجهيز “باحات الخدمات” في ما تبقى من القرى الحدودية، إلى جانب مشاريعها الأخرى كالمطابخ الميدانية، وإنارة الساحات والطرقات باستخدام الطاقة الشمسية، وترميم المراكز الخدمية المختلفة، وذلك دعماً لصمود الأهالي وتأمين الحد الأدنى من مقومات الاستقرار والحياة الكريمة، وتعزيزاً لعودتهم إلى بلداتهم.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام