العراق.. انطلاق عملية التصويت الخاص في الانتخابات النيابية المبكرة

انطلقت عملية التصويت الخاص في الانتخابات النيابية المبكرة في عموم العراق. ويشمل الاقتراع الخاص أفراد القوات الأمنية والعسكرية والنازحين والنزلاء في السجون، إذ يصوتون عبر البطاقة الباومترية حصراً.

ويبلغ أعداد من يحق لهم التصويت من منتسبي الأمن مليوناً و75 الفاً و727 ناخباً، وعدد مراكز الاقتراع التي خصصت لهم 599 مركزا بواقع 2584 محطة. أما النازحين فعددهم 120 الفاً و126 ناخباً وعدد مراكز الاقتراع المخصصة لهم 86 مركزاً بواقع 309 محطات. في حين يبلغ عدد نزلاء السجون الذين يحق لهم التصويت 676 ناخب نزيل وخصصت لهم 6 محطات في عموم أرجاء العراق. وفي إقليم كردستان العراق فتحت نحو 3000 مركز اقتراع أبوابها لاستقبال أفراد وزارة الداخلية ووزارة البيشمركة والنازحين في عملية التصويت، والذين يبلغ عددهم حوالي 90 ألف عنصر من القوات الأمنية و20 ألف نازح.

وشهدت مراكز الاقتراع الخاص توافداً وإقبالاً كثيفاً لمنتسبي القوات الأمنية للإدلاء بأصواتهم. وانطلقت عملية التصويت في تمام الساعة السابعة صباحاً على ان تغلق صناديق الاقتراع في الساعة السابعة مساءً.

وتجري العملية، بحسب وسائل الاعلام العراقية، بإنسيابية كبيرة. وأعلنت مفوضية الانتخابات، أن “عملية الإقتراع الخاص تسير بإنسيابية عالية وهناك إقبال كبير”. ولفتت الى أن “المشاكل الفنية تحصل وهي بسيطة وتعالج في الحال من قبلنا”.

وفي السياق، أكدت وزارة الدفاع على لسان آمر فوج الانضباط العسكري الثاني العقيد يحيى خلف حسن إن “العملية الانتخابية سهلة جدا وسلسة، وهناك تعاون كبير من مفوضية الانتخابات”. وأشار المسؤول العسكري الى أن “القوات الأمنية وفرت الحماية لجميع المراكز الانتخابية”.

المصدر: الفرات نيوز