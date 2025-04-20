رئيس الوزراء العراقي يؤكد اهتمام بغداد الكبير بالتعاون مع الأمم المتحدة

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، اهتمام العراق الكبير بالتعاون مع الأمم المتحدة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، أن “رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، استقبل وكيل الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة لشؤون الدعم العملياتي، أتول كهاري، الذي نقل إلى السوداني تحيات الأمين العام للمنظمة، أنطونيو غوتيريش، وتأكيد حضوره في القمة العربية التي ستستضيفها بغداد الشهر المقبل”.

وأضاف البيان أن “اللقاء شهد التباحث في سير التحضيرات والترتيبات لإنهاء عمل بعثة (يونامي) في العراق، والمقرر إتمامه في شهر آب من العام المقبل”.

وأكد رئيس الوزراء “اهتمام العراق الكبير بالتعاون مع الأمم المتحدة”، معرباً عن “تقديره لكل ما قدمته من مساعدة للعراق وللشعب العراقي منذ انتخابات عام 2005 وحتى اليوم”.

وأشاد السوداني بـ”التنسيق الشفاف والسلس في عملية إنهاء بعثة (يونامي)، الذي يمثل بداية لفصل جديد من التعاون في مختلف القطاعات والمجالات والبرامج مع المنظمة الدولية”.

من جانبه، بيّن كهاري أن “العراق اليوم يعيش مستوى متقدماً من الأمن والانفتاح والتطور العمراني، يقابله تقدم موازٍ في مجالات الاستقرار السياسي، والنمو الإيجابي في التنمية الاقتصادية، وتحقيق متطلبات العمليات الانتخابية المتوالية، والحرص على تأمين نجاحها”.

المصدر: وكالة الأنباء العراقية