المساعدون القضائيون: لتقليص الحضور في العدليات الى حده الأدنى

أشار المساعدون القضائيون في بيان، الى أنه “بين الرجاء والكدر، بين العطاء والإحباط، يقع المساعد القضائي في دوامة البحث عن حلول ناجعة لأزماته المتفاقمة، وبالنظر للمستجدات العامة من تشكيل حكومة، وفي ظل النقاشات الدائمة بين المساعدين القضائيين والهادفة للحفاظ على ديمومة الوظيفة العامة وإيجاد المخارج لأوضاعهم المعيشية المتهالكة”.

واضاف “في ضوء الحرص المسؤول، يهم المساعدين القضائيين التأكيد على بياناتهم السابقة وعلى حقوقهم كافة، والدعوة إلى تقليص الحضور إلى مراكز عملهم إلى حده الأدنى، بما يتماشى مع تأمين السير بالمرفق العام والمهل القانونية وحاجات العمل ومصالح المواطنين والحد من استنزاف ما تبقى من رواتبهم، على أن تتم آلية الحضور بالتنسيق مع رؤساء الأقلام والموظفين وبما تقتضيه الحاجة”.

وتابع البيان “سيكون لنا موقف في القريب العاجل في حال أصبح الموظف عاجزا عن تأمين حضوره الى عمله والمحافظة على الحد الأدنى من كرامة عيشه.”

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام