المساعدون القضائيون: دوامنا في العدليات الثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع

اعتبرت لجان المساعدين القضائيين في لبنان في بيان، انه “في ضوء المراوحة الحاصلة، وحيث أنه لا جديد يذكر في وضع المساعدين القضائيين الكارثي على الصعد كافة، و مع اقتراب العطلة القضائية التي نأمل خلالها أن يقوم المعنيون في الدولة اللبنانية بخطوات عملية لتلبية مطالبنا المحقة، و التي ذكرناها في بياناتنا السابقة كافة، ونضيف إليها إعفاء المساعدين القضائيين من دفع ال fresh الدولار ضمن الأقساط المدرسية، الأمر الذي يقضي على مستقبل أولادنا التعليمي وذلك إسوة بالقطاعات الأمنية و العسكرية”،

واعلن المساعدون القضائيون “الإستمرار، وفقاً لبيانهم الأخير، بالحضور إلى مراكز عملهم أيام الثلاثاء والأربعاء و الخميس من كل أسبوع مع ضبط جلسات الموقوفين فقط، و إقفال قصور العدل يومي الإثنين و الجمعة من كل أسبوع، على أن يتم إختيار موظفين إثنين في كل قصر عدل في اليومين المذكورين مراعاةً لليوم الأخير من المهلة القانونية فقط. ويتابع البيان: إننا إذ ندعو الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه المساعدين القضائيين الذين هم، أسوة بموظفي القطاع العام، أكثر المتضررين من الأزمة الاقتصادية، و يقفون صفاً واحداً لاستعادة حياتهم الكريمة التي تليق بتضحياتهم و تعبهم في سبيل خدمة العدالة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام