المساعدون القضائيون في قصر عدل صيدا: للتوقف عن العمل مدة أسبوع بدءاً من الاثنين المقبل

اعلن المساعدون القضائيون في قصر عدل صيدا في بيان ” إطلاق صرخة تحذيرية عبر التوقف عن العمل كلياً ودون اية استثناءات لمدة اسبوع اعتباراً من يوم الاثنين الواقع فيه 10 نيسان علّ هذه الصرخة تجد صداها عند من يعنيهم الامر آملين من السادة المحامين وسائر المواطنين ان يتفهّموا معاناتنا”.

واعتبروا أنه “إزاء الدرك الخطير الذي آلت اليه احوالهم المعيشية، والذي اصبح يشكل تهديداً جدياً وخطيراً لحياتهم وحياة عائلاتهم، ونظراً للتهميش الذي يعانون منه من السلطة السياسية التي تعيّن مواعيد جلسات لمعالجة ازمات الموظفين ثم لا تلبث ان تلغيها بشحطة قلم ودون ان يرف لها جفن ضاربة بعرض الحائط ابسط حقوقهم الانسانية ، اضافة الى انعدام الشروط الانسانية وبديهيات مقومات العمل في قصور العدل من كهرباء ومياه ونظافة وقرطاسية، ازاء كل ذلك سنتوقف عن العمل الى حين تحقيق ابسط حقوق المساعد القضائي براتب يحفظ كرامته وكرامة من يعول.”

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام