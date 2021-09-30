تعزيزات عسكرية سورية في قرية تسيل ومحيطها بريف درعا

دخلت وحدات من الجيش السوري قرية تسيل ومحيطها بريف درعا الشمالي الغربي، وبدأت تعزيز نقاطها العسكرية بعد إنجاز تسوية أوضاع المسلحين والمطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية وتسليم السلاح للجيش العربي السوري، وفق اتفاق التسوية الذي طرحته الدولة السورية.

وذكرت وكالة سانا أن “وحدات من الجيش واصلت تأمين القرى والبلدات التي تمت فيها عمليات التسوية حيث دخلت اليوم قرية تسيل بريف درعا الغربي وبدأت تعزيز نقاطها فيها بعد ساعات من إنجاز تسوية أوضاع العشرات من أهالي القرية وقرى البكار الغربي والبكار الشرقي والعبدلي وفق بنود الاتفاق الذي طرحته الدولة”.

ووفقاً للاتفاق بدأت اليوم عملية تسوية أوضاع عشرات المسلحين والمطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية وتسليم السلاح للجيش العربي السوري في مدينة نوى والقرى المحيطة بها بريف درعا الشمالي.

المصدر: وكالة سانا