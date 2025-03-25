عدوان صهيوني على سورية.. 7 شهداء في درعا وغارات على قاعدتين بريف حمص

أفادت مصادر سورية بارتقاء 7 شهداء، في حصيلة غير نهائية، وعدد من المصابين في قصفٍ صهيوني استهدف بلدة كويا غربي درعا.

وقالت المصادر إنّ”القصف الصهيوني استهدف قرية كويا في منطقة حوض اليرموك غربي درعا بقذائف الدبابات”.

كما لفتت المصادر إلى أنّ القصف المستمر من قبل قوات الاحتلال على قرية كويا تسبب بحركة نزوح الأهالي إلى البلدات والقرى المجاورة.

وفي السياق، شن العدو غارات استهدفت مطار تدمر وقاعدة “تي فور” العسكرية في ريف حمص الشرقي وسط البلاد.

بدوره، قال جيش العدو إنّه” قصف أهدافاً عسكرية سورية”.

وكان سلاح الجو الصهيوني شنَّ، أمس الاثنين، عدواناً استهدف موقعاً عسكرياً شرقي الصنمين بريف محافظة درعا، جنوبي سوريا.

المصدر: مواقع