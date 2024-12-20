توغل “إسرائيلي” في ريف القنيطرة وتنديد شعبي في درعا

افاد مراسلنا في سوريا ان” قوة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال “الإسرائيلي” توغلت عند الساعة السابعة صباحًا، في نقطة عسكرية غربي بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي”.

كما أفاد أن” أكثر من 30 جنديًا مدعومين بعربات عسكرية اقتحموا الحي الغربي الجنوبي للبلدة، حيث أقدموا على إزالة الأشجار وتخريب التحصينات العسكرية في المنطقة. وبعد تنفيذ عمليات تفتيش مكثفة لأجهزة الأهالي ومنازلهم، انسحبت القوة باتجاه طريق المقبرة”.

في سياق متصل، أطلق أهالي منطقة حوض اليرموك في الريف الغربي لمحافظة درعا دعوات للمشاركة في وقفة احتجاجية، عقب صلاة الجمعة، للتنديد بالتوغل “الإسرائيلي” داخل الأراضي السورية. وأكدت الدعوات على أهمية حضور أهالي القرى والبلدات المجاورة في ثكنة الجزيرة قرب معرية وقرب قرية جملة، للتعبير عن رفضهم لأي تصعيد إضافي.

المصدر: موقع المنار