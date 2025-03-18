شهداء وجرحى بعدوان صهيوني استهدف محيط مدينة درعا جنوب سوريا

شنت طائرات العدو الاسرائيلي عدوانا استهدف محيط مدينة درعا جنوب سورية، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وأشارت الوكالة الى “استشهاد 3 مدنيين وإصابة 19 آخرين بجروح متفاوتة، جراء الغارات الجوية التي شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على محيط مدينة درعا”.

من جهته، أفاد “المرصد السوري لحقوق الإنسان” أن “الغارات استهدفت اللواء 132 في درعا المحطة، ما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب في الموقع”، وأشار إلى “تحرك سيارات الإسعاف والإطفاء إلى المنطقة”.

بدوره، أعلن جيش العدو الإسرائيلي في بيان أن “قواته شنت غارات جوية على أهداف قال إنها عسكرية في جنوبي سورية”، وتابع انه “استهدف مقرات ومواقع عسكرية تحتوي على أسلحة وآليات تابعة للنظام السوري السابق والتي يجري العمل على إعادة تفعيلها في الأيام الأخيرة”، على حد زعمه.

وأضاف البيان أن “وجود هذه الوسائل العسكرية في جنوبي سورية يشكل تهديدًا لإسرائيل ولن يسمح الجيش الإسرائيلي بوجود أي تهديد عسكري في المنطقة وسيعمل ضده”.

المصدر: عرب 48