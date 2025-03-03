عدوان جوي صهيوني على محيط طرطوس بسوريا

نفذ العدو الاسرائيلي مساء الاثنين عدوانا جويا استهدف محيط مدينة طرطوس على الساحل السوري.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية(سانا) أن “غارات جوية نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على محيط مدينة طرطوس، دون تسجيل خسائر بشرية حتى الآن، فيما تعمل فرق الدفاع المدني والفرق المختصة على التأكد من مكان الاستهدافات”.

ومن جهتها، أشارت صحيفة “الوطن” السورية إلى أن “صوت انفجار قوي قرب مدينة طرطوس من الشمال والدخان يتصاعد عند جسر بلاطة غربية وتوقعات بحصول عدوان إسرائيلي على نقطة عسكرية قريبة من أوتوستراد طرطوس بانياس عند بلاطة غربية”.

بدوره، أعلن جيش العدو الإسرائيلي في بيان له عن “قصف موقع عسكري تابع للنظام السوري السابق في مدينة القرداحة”.

يذكر أنه يوم الثلاثاء الماضي، استهدفت طائرات حربية صهيونية محيط منطقة الكسوة جنوبي العاصمة دمشق.

المصدر: روسيا اليوم