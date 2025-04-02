عدوان صهيوني على سوريا

اعتدى طيران العدو الإسرائيلي مساء يوم الاربعاء على مبنى البحوث العلمية في حي مساكن برزة بالعاصمة السورية دمشق.

كما أكدت وسائل اعلام سورية “سماع دويّ انفجارات بمطار حماة العسكري بعد دقائق من الغارة الإسرائيلية على دمشق”.

وأضافت نفس المصادر انه “‌‏بالتزامن مع الانفجارات دمشق وحماة، استهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي محيط مطار حماة العسكري ومحيط مطار t4 العسكري بريف حمص الشرقي”.

بدروها، أكدت مصادر محلية أن “الطيران الإسرائيلي استهدف مطار حماة العسكري بـ6 غارات متتالية”.

من جهتها، قالت “القناة 12” الصهيونية إن “مطار t4 العسكري من بين الأهداف التي جرى قصفها في سوريا”.

المصدر: الاخبارية السورية