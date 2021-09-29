ميقاتي استقبل نظيره الاردني في المطار ويعقدان غدا اجتماعا موسعا يليه لقاء صحافي مشترك

وصل رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الأردني بشر الخصاونة مساء اليوم الى مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، في زيارة رسمية الى لبنان تستمر حتى مساء غد.

وكان في استقبال الرئيس الأردني والوفد المرافق رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والسفير الاردني في لبنان وليد الحديد.

ويرافق رئيس مجلس الوزراء الأردني وفد وزاري يضم كلا من وزير الخارجية أيمن الصفدي ،وزير شؤون الرئاسة إبراهيم الجازي، وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي ووزيرة الصناعة والتجارة مهى العلي.

وبعد وصول الوفد الاردني المطار عقد لقاء بين الرئيسين في قاعة كبار الزوار في المطار، استمر لعدة دقائق قبل ان ينتقل رئيس الوزراء الاردني الى مقر اقامته.

ويستهل رئيس مجلس الوزراء الاردني زيارته الى لبنان غدا صباحا باجتماع مع الرئيس نجيب ميقاتي في السراي الكبير، يليه اجتماع موسع ثم لقاء صحافي مشترك.

ثم يزور رئيس الوزراء الاردني رئيس الجمهورية العماد ميشال عون فرئيس مجلس النواب نبيه بري، ويغادر بيروت بعد الظهر.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام